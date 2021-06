Estádio Beira-Rio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 11:03

Rio - Líder das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira volta a campo na noite desta sexta-feira. A equipe comandada pelo técnico Tite enfrenta o Equador, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A pentacampeã entra em campo defendendo o tabu de nunca ter perdido como mandante para a seleção equatoriana. Dos doze duelos, o Brasil venceu dez. Porém, o adversário vive boa fase. Terceiro colocado das Eliminatórias, o Equador vem de três vitórias seguidas e possui o melhor ataque da competição, com 13 gols marcados.

Veja as prováveis escalações de Brasil e Equador:



BRASIL (Técnico: Tite)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Neymar e Gabigol.



EQUADOR (Técnico: Gustavo Julio Alfaro)

Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Arboleda, Arreaga e Pineida; Carlos Gruezo, Noboa, Caicedo, Mena, Valencia e Estrada.

Árbitro: Alexis Herrera, da Venezuela

Auxiliares: Carlos López e Jorge Urrego, ambos da Venezuela.

Quarto árbitro: José Argote, da Venezuela

VAR: Christian Garay, do Chile