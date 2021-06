Fred tem 14 jogos na temporada, com 11 gols e duas assistências - Daniel Castelo Branco

Publicado 04/06/2021 00:00

Poupado contra o Madureira, Leandro Castan volta à zaga ao lado de Ricardo Graça contra o Fluminense - Rafael Ribeiro/Vasco

Frederico Chaves Guedes. Poderia ser o nome de uma garrafa de vinho, de excelente safra, mas se trata do conhecido Fred. O atacante de 37 anos segue fazendo história pelo Fluminense depois de já ter dois títulos brasileiros no currículo com o clube. São 14 jogos na temporada e 11 gols, além de duas assistências. A fase do craque anda lado a lado com o momento que o Tricolor atravessa na temporada. Vitória mais do que importante pela Copa do Brasil, por 2 a 0, com um dos gols sendo de quem sabe muito do ofício. É triste até pensar que estamos vendo os últimos momentos de um dos grandes atacantes brasileiros no século XXI. Mas os últimos momentos estão sendo gostosos de acompanhar. Liderança por ser quem é e também técnica pela bola que está jogando. É uma referência para os mais jovens e passa confiança para os mais velhos. O Flu deu um grande passo para a classificação contra o Red Bull Bragantino. Vamos aproveitar esse monstro de atacante enquanto é tempo.





HE-MAN ESTÁ DE VOLTA AO RIO

O atacante Rafael Moura é o novo reforço do Botafogo para o restante temporada. Sem me alongar apresentando as credenciais do jogador que muitos conhecem, já posso dizer que vem para levantar o moral da equipe alvinegra, ser um nome de peso e dar confiança ao torcedor sobre um time que tem pouquíssimos jogadores conhecidos. É o reforço que vai entregar gols e também uma cara para o Alvinegro. Grande fase!

A CHANCE DE OURO

Está confirmado: Gabigol será titular diante do Equador, às 21h30 (de Brasília) de hoje, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Vai dividir o ataque com Neymar e Richarlison. É a chance que muitos sempre pediram e ele mesmo também esperou para mostrar que pode, sim, ser o camisa nove do Flamengo e também do Brasil. Boa sorte ao garoto. Futebol para isso ele tem.

XÔ, MÁ FASE!

O Vasco vive momento delicado e vai ter uma pedreira na segunda rodada da Série B: a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Mas terá reforços: Castán (foto) e Marquinhos Gabriel, recuperados, além de Michel, novo volante da equipe, estarão à disposição. O zagueiro e capitão deve voltar como titular, enquanto o meia precisa recuperar ritmo de jogo. Já Michel pode estrear. É o momento ideal para espantar a má fase.