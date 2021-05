Bianca Andrade, a Boca Rosa Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 18:49

Rio - Bianca Andrade trouxe a fofura que o Instagram precisava nesta sexta-feira (7). A futura mamãe de primeira viagem compartilhou o rosto do bebê Cris, que aparece no último ultrassom realizado pela influenciadora.

A empresária já está com seis meses de gravidez do primeiro filho com o jogador Fred e aproveitou a postagem para lembrar seus fãs que lançará um vídeo contando sua experiência até aqui. Nos comentários da publicação, fãs e amigos se derreteram em elogios: "Fofura demais!", escreveu uma seguidora. "Amiga do céu, 6 meses já", comentou surpresa a influenciadora Nah Cardoso.