Levantador Cachopa vibra no ginásio de Rimini - Divulgação/FIVB

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 11:58

Rio - Após perder por 3 a 0 para a França, a seleção brasileira voltou a jogar pela Liga das Nações Masculina de Vôlei. Nesta sexta-feira, o time comandado por Carlos Schwanke bateu o Japão também pelo placar de 3 a 0 e se recuperou no torneio. Partida marcou algumas modificações do técnico, que iniciou o jogo com Leal, Isaac, Maurício Souza, Douglas, Cachopa e Wallace. Maique, líbero, também ganhou oportunidade, apesar de Thales seguir com maior rodagem.

Os três sets seguiram o mesmo caminho. Início bem equilibrado, as duas equipes trocando pontos, mas com o Brasil abrindo margem de três a cinco pontos na metade para o fim do set. A seleção fechou a partida com parciais de 25/20, 25/26 e 25/20.

O Brasil volta a jogar neste sábado, às 10h, contra a Sérvia. Partida fechará a segunda rodada da seleção brasileira em Rimimi, na Itália.