Por MH

Publicado 18/01/2021 13:30

Depois de ser facilmente eliminado pelo Santos na semifinal da Libertadores, o Boca Juniors viu o nome de Carlos Tevez ser envolvido em especulações a respeito de uma provável saída. No entanto, o jogador fez a questão de tranquilizar a torcida do Boca ao dizer que não pretende sair. Aos 36 anos, Tevez ainda tem mais uma temporada a cumprir no clube.

"Repito: Teremos mais um pouco de Tevez. Vou seguir no Boca. Sempre é lindo ganhar. Com esta camisa estou contente, feliz", disse o camisa 10, que no último domingo ajudou o clube a faturar a Copa Diego Maradona. Tevez é um dos maiores vencedores da história do Boca, com 11 títulos, mesma marca de Riquelme, que atualmente é o responsável pelo futebol do clube.