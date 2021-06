Thiago Silva tem desejo de encerrar a carreira no Fluminense - AFP

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 12:18

Apesar da tentativa do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, de convencer Thiago Silva a retornar antes da Copa do Mundo no Catar, em novembro de 2022, os tricolores terão de esperar mais um pouco pelo ídolo. O Chelsea anunciou nesta sexta-feira (4) a renovação de contrato com o zagueiro por mais um ano.

Aos 36 anos, Thiago Silva saiu do PSG e chegou no início da temporada, sendo peça importante na conquista da Liga dos Campeões - o Chelsea teve a defesa menos vazada. Com o bom desempenho, a renovação de contrato já era esperada. Resta agora ao Fluminense tentar convencê-lo a retornar no segundo semestre de 2022, a seis meses da Copa. O zagueiro já falou que deseja encerrar a carreira no clube de coração.



"Quando trouxemos Thiago Silva, sabíamos que estávamos adicionando um jogador de classe mundial ao time. Thiago mostrou devidamente a todos no Chelsea a sua imensa qualidade ao longo desta temporada e teve uma grande influência para nós dentro e fora do campo", disse a diretora de futebol do Chelsea, Marina Granovskaia, ao site oficial do clube.



Além de Thiago Silva, o Chelsea também renovou com o técnico Thomas Tuchel. O novo contrato com o alemão será de dois anos.