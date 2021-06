Richarlison em ação pelo Everton - AFP

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:03

Com a chegada de Carlo Ancelotti, o Real Madrid busca reforços para a próxima temporada e um velho conhecido do técnico italiano estaria na mira. Segundo o portal 'Football Insider', Richarlison interessa ao clube espanhol.

O atacante do Everton, clube onde Ancelotti trabalhou nesta temporada, estaria disposto a ouvir uma proposta, o que não é garantia de negociação. Afinal, já recusou de 85 milhões de libras (cerca de R$ 613 milhões) que o Barcelona ofereceu em janeiro de 2020, segudno a imprensa britânica na época.

Richarlison, que atualmente está com a Seleção Brasileira, tem contrato com o Everton até 2024. Pesa a seu favor já ter trabalhado com Acenlotti, que gosta de seu futebol. E não é o único na mira do Real Madrid, que tenta também Mbappé, do PSG, e Haaland, do Borussia Dortmund.