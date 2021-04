Richarlison em ação pelo Everton AFP

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 16:04 | Atualizado 22/04/2021 16:05

Pronto para a estreia na Libertadores de 2021, nesta quinta-feira (22), às 19h contra o River Plate no Maracanã, o Fluminense terá um torcedor de peso do outro lado do oceano. Atacante do Everton, Richarlison ainda segue acompanhando o ex-clube e gravou um vídeo com mensagem de apoio ao Tricolor.



"Fala, galera do Fluzão. Passando para desejar boa sorte na Libertadores, e em todas as competições no Brasil. E que possa ter uma excelente temporada, valeu? Estamos juntos e saudações tricolores", disse.

Revelado pelo América-MG, Richarlison chegou ao Fluminense em 2016 e fez grande primeiro semestre de 2017, quando acabou negociado ao Watford, da Inglaterra. Identificado com o Tricolor, o atacante da Seleção Brasileira é muito querido pelos torcedores e continua acompanhando os jogos.