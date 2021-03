Richarlison Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 09:51 | Atualizado 30/03/2021 10:05

Rio - O atacante Richarlison, do Everton e da seleção brasileira, costuma se pronunciar bastante sobre assuntos relevantes envolvendo a sociedade mundial. No entanto, não engana-se quem pensa que o ex-jogador do Fluminense não tem seu lado galanteador. Em participação no canal canal "Pilhado", do jornalista Thiago Asmar, ao lado do ex-jogador Júlio César e dos atletas David Luiz e David Neres, o jogador foi perguntado sobre um suposto affair com a cantora Anitta e ele abriu o seu coração.

"Aí, Pombo [apelido de Richarlison]!", brincou Asmar ao ler o questionamento de um internauta sobre o possível romance. "Anitta? Rapaz... não peguei não, velho", iniciou Richarlison, surpreso com a pergunta. "Mas se ela quiser, eu pego!", completou.





A fala do atacante do Everton levou os convidados aos risos. O ex-goleiro Júlio César aproveitou o momento para entrar na brincadeira. "Você acha ela bonita, Pombo?", disse ele. "Uma deusa!", respondeu Richarlison.



"Imagina, Pombo! Imagina você nas revistas com a Anitta", falou Asmar. "Depois que eu ganhar a Copa do Mundo eu pego ela", finalizou o ex-jogador do Fluminense.