Tite comanda treino da seleção brasileiraDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:43

Rio - O encontro do presidente da CBF, Rogério Caboclo, com os jogadores da seleção brasileira, na última quarta-feira, antes do embarque da delegação para Porto Alegre, deixou os ânimos ainda mais exaltados no grupo. Após os atletas manifestarem o desejo de não disputar a Copa América , a conversa com Caboclo acabou os deixando ainda mais revoltados com o torneio. As informações são da "Folha de São Paulo".