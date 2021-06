Bolsonaro ataca narrador da Globo por fala sobre Copa América - Reprodução

Bolsonaro ataca narrador da Globo por fala sobre Copa AméricaReprodução

Por Lance

Publicado 04/06/2021 16:29

Rio - O presidente da República Jair Bolsonaro, que já havia defendido a realização da Copa América, subiu o tom contra a Globo e foi ofensivo ao se referir ao desabafo do narrador Luís Roberto, que criticou a realização do torneio no Brasil nas atuais condições sanitárias encontradas no país.

Bolsonaro ironizou o fato do narrador subir o tom na sua crítica e dar tapas na cara para ilustrar sua insatisfação.

"Qual o nome daquele cara que falou um montão de besteira aí? Luís Roberto. Deu tapa na cara, só faltou ele baixar as calças. Só faltou isso aí, mostrar o bumbum dele branquelo. Só faltou isso aí. Ele está contra por quê? Porque quem vai transmitir é o SBT", disparou Bolsonaro.



O presidente ainda falou dos protocolos sanitários que serão seguidos durante a competição e citou a Copa Libertadores como exemplo.

"Acabamos de concluir a primeira fase da Libertadores. Eu não sei quantos times tinham [...]. Gente da Bolívia, do Equador, do Paraguai, da Argentina, e não teve problema nenhum. E qual o protocolo a ser seguido pelo pessoal da Copa América? Exatamente o mesmo da Libertadores, o mesmo das Eliminatórias da Copa do Mundo", disse.

Após o desabafo, Luís Roberto também foi alvo de criticas do deputado e filho do presidente Eduardo Bolsonaro que disse que ele estaria criticando o torneio por ele não ser transmitido na Globo e que o narrador nunca reclamou da realização de jogos de futebol durante a pandemia.