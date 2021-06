Gabigol. Último treino da Seleção Brasileira na Granja Comary antes da ida para Porto Alegre. Lucas Figueiredo/CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Gabigol. Último treino da Seleção Brasileira na Granja Comary antes da ida para Porto Alegre. Lucas Figueiredo/CBFLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 15:21

A seleção brasileira está pronta para pegar o Equador nesta sexta-feira, no Beira-Rio, à 21h30 (de Brasília), pelas eliminatórias da América do Sul. Depois de uma semana concentrada na Granja Comary, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, a equipe de Tite chegou em Porto Alegre e agora se concentra para o duelo.

A novidade na equipe deve ser Gabigol, do Flamengo, entre os titulares. Atualmente, o jogador possui apenas 33 minutos em campo na Era Tite. O atacante treinou entre os titulares na quarta-feira e também nesta quinta-feira e tem grandes chances de iniciar a partida. Por outro lado, Everton Ribeiro, outro atleta do Flamengo, é dúvida e não deve ficar nem no banco de reservas. Embora não tenha lesão, o meia não treinou depois de reclamar de dores musculares e realiza tratamento intensivo.

Publicidade

O provável time é: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred, Richarlison, Lucas Paquetá, Neymar e Gabigol.

O Brasil é líder das Eliminatórias da Copa do Mundo após quatro rodadas, com 100% de aproveitamento, somando 12 pontos. Nos primeiros quatro jogos, a Seleção superou Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 2), Venezuela (1 a 0) e Uruguai (2 a 0).