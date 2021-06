Estádio Olímpico, em Goiânia - Divulgação

Publicado 03/06/2021 19:57

Goiânia - Ministério Público de Goiás (MPGO) enviou dois documentos ao governador do estado, Ronaldo Caiado (DEM), e ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), recomendando a não realização de jogos da Copa América na cidade por conta do alto número de casos da Covid-19. A informação é do portal "UOL".

O texto chama a atenção dos políticos para a alta taxa de ocupação nos hospitais das redes públicas e privadas do estado. Atualmente, o estado de Goiás está com 87,46% de ocupação de leitos de UTI para casos de Covid-19 e com 62,85% dos leitos de enfermaria ocupados. Já a capital, Goiânia, conta com com 72,33% de taxa de lotação nas UTIs exclusivas para pacientes com coronavírus e 72,86% de enfermarias lotadas.

De acordo com a tabela divulgada pela Conmebol nesta quinta-feira, o Estádio Olímpico, em Goiânia, será o local que mais vai receber jogos da competição, ao lado do Nilton Santos, no Rio, com sete partidas. Os duelos disputados na capital goiana serão Paraguai x Bolívia, Colômbia x Venezuela, Colômbia x Peru, Equador x Peru, Brasil x Equador, e dois jogos das quartas de final.