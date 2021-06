Por O Dia

O Botafogo e o Avaí se enfrentam no próximo sábado (5), às 12h45, no Ressacada, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. A partida de ida foi vencida pelo Alvinegro por 2 a 0, e os cariocas têm a vantagem do empate. Porém, para este duelo, o técnico Fabinho, do Leão, terá um reforço caseiro: o meia Felipinho, destaque do time e que está recuperado de uma lesão muscular.

Felipinho era titular da equipe até o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, contra o ABC, quando sofreu uma ruptura parcial do músculo semi membranoso da coxa. De lá para cá, o meia fez trabalhos intensivos para voltar o quanto antes aos gramados, e chegou o momento: ele está de volta à equipe.

O técnico Fabinho faz mistério e não revela o time titular que vai a campo contra o Botafogo e se Felipinho estará entre os 11 iniciais para o duelo. O Avaí fecha a preparação nesta sexta-feira, no último treino antes do duelo.