Publicado 03/06/2021 16:37

Rio - Diante da repercussão negativa da realização da Copa América no Brasil entre jornalistas, torcedores e políticos, Carlos Cereto, comentarista dos programas esportivos do SporTV, questionou, nesta quarta-feira, as posições tomadas pelos companheiros de imprensa. Nos últimos dias, inclusive, colegas de bancada como Galvão Bueno e Casagrande se mostraram contra a competição sul-americana no Brasil.

No Twitter, Cereto afirmou o jornalismo esportivo havia se "transformado numa grande lacração política". Além disso, apontou sentir saudades dos tempos em que a "imprensa esportiva achava que só entendia de futebol".

Quando foi que o jornalismo esportivo se transformou numa grande lacração política? Saudade de quando a imprensa esportiva achava que só entendia de futebol. — Carlos Cereto (@carloscereto) June 2, 2021 "Quando foi que o jornalismo esportivo se transformou numa grande lacração política? Saudade de quando a imprensa esportiva achava que só entendia de futebol", comentou o jornalista.

A opinião de Cereto vai de embate as de seus companheiros de Globo. Na última segunda-feira, o posicionamento mais forte entre os jornalistas da emissora carioca foi emitido ao vivo no "Seleção SporTV" por Luís Roberto. O narrador disse que o aval para realização da Copa América no Brasil era um "tapa na cara dos brasileiros".