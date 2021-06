Raul Gustavo, zagueiro do Corinthians, perdeu o filho Ravi - Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 13:59

Rio - O zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians, está de luto. A esposa do jogador, Sintya, que estava com 33 semanas de gestação, acabou perdendo Ravi, filho do casal. A assessoria do jogador confirmou a informação e disse que a causa da morte ainda é desconhecida.

Em seu Instagram, Raul lamentou a morte do filho e disse que, mesmo sem conhecê-lo, já o amava incondicionalmente.

"Me ajude e me fortaleça, meu Pai. Tudo tem um propósito, e eu não entendo agora, mas o Senhor sabe e eu creio", escreveu.

"Meu eterno Ravi, papai nem chegou a te conhecer e já te amou incondicionalmente", completou o defensor do Timão.