Bloqueio da seleção brasileira na partida contra a FrançaDivulgação/FIVB

Publicado 03/06/2021 13:01

Rio - A seleção masculina de vôlei conheceu a primeira derrota na Liga das Nações 2021. No duelo dos invictos, o Brasil começou bem, mas viu a seleção da França partir rumo à uma bela virada em Rimini, na Itália, sede do torneio. A seleção francesa fechou a partida em 3 sets a 0 com parciais de 39/37, 25/18 e 30/28.

Com um primeiro set épico e jogando num ritmo acima, a seleção brasileira começou arrasadora principalmente com as aparições do central Isac e chegou a abrir 11 a 5. Tudo parecia estar muito calmo para os comandados de Carlos Schwanke, mas logo começou a encaixar o jogo do levantador Toniutti. A referência, Ngapeth, também contribuiu demais para a reação francesa e a vitória no primeiro set.

Num segundo set nervoso dos brasileiros, mais uma vez entrou em cena o ponteiro Earvin N'Gapeth, que, auxiliado pelo oposto Patry, comandou a vitória tranquila da seleção que será treinada por Bernadinho. As entradas de Alan e Cachopa não surtiram efeito e o Brasil saiu da partida ainda no meio do set.

No terceiro e último set, após boa reação do Brasil, os times passaram a trocar ataques, principalmente com a entrada do ponteiro Douglas Souza que comandou as ações do lado de cá. Mas dois erros de Lucarelli, primeiro no saque e depois atacando na rede, deram a vitória à França no set e no jogo.



A França assumiu a liderança, com 11 pontos. O Brasil segue com 9 e, por enquanto, está em segundo. A seleção pode cair na tabela até o fim da rodada, dependendo do encerramento do dia na bolha de Rimini.

Nesta sexta, a seleção brasileira encara o Japão, às 8h.