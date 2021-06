Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 12:55

Rio - A Conmebol divulgou nesta quinta-feira a tabelo de jogos da Copa América no Brasil. A Seleção fará o jogo de abertura no próximo dia 13, contra a Venezuela, às 18h, no Mané Garrincha, em Brasília. Depois, enfrentará Peru e Colômbia no Nilton Santos, e fará seu último jogo na fase de grupos contra o Equador, no Estádio Olímpico, em Goiania.

O Maracanã, desta vez, abrigará apenas a final do torneio. A grande decisão está marcada para o dia 10 de julho, um sábado, às 21h.

Diferentemente do vizinho, o Nilton Santos, estádio do Botafogo, será o local que mais receberá partidas, com sete no total. Além dos dois jogos do Brasil, a casa alvinegra sediará Argentina x Chile, Venezuela x Equador, Uruguai x Paraguai, um jogo das quartas de final e um das semifinais.

Así se jugarán los partidos de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 ¡Cada vez falta menos! ​#VibraElContinente pic.twitter.com/l3J5rtjsLS — Copa América (@CopaAmerica) June 3, 2021 Veja a tabela: