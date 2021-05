Carol Portaluppi e seu pai, Renato Gaúcho Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 00:40

Rio – O Corinthians anunciou na noite desta quinta-feira (20) que o técnico Renato Portaluppi recusou a proposta do clube após três dias de negociações. Renato Gaúcho alegou que gostaria de passar mais tempo com a família e por isso não aceitaria liderar o Timão.

Além dos corintianos, quem também sofreu com a recusa do treinador foi sua própria filha, a influencer Carol Portaluppi. A loira havia feitos algumas publicações enigmáticas durante os últimos dias, prometendo revelar um segredo caso atingisse 2 milhões de seguidores. A torcida do Corinthians, acreditando ser um bom sinal para o time, entrou na onda da moça. Após o pronunciamento, os torcedores se revoltaram com a influencer e começaram um movimento nas redes sociais para tirar os seguidores e denunciar as páginas de Carol nas redes sociais.

NOTA OFICIAL



Depois de três dias de conversas francas, o Sport Club Corinthians Paulista e o técnico Renato Portaluppi decidiram encerrar cordialmente as negociações para uma possível vinda do treinador ao comando da equipe profissional. — Corinthians (@Corinthians) May 21, 2021

Alugou um condomínio na mente dos corinthianos e aplicou um nó tático digno de Guardiola.



SIMPLESMENTE CAROL PORTALUPPI. pic.twitter.com/JSKwoddTK0 — Sala12 (@OficialSala12) May 21, 2021

Desde o anúncio da recusa de Renato Gaúcho ao Corinthians, o perfil do Instagram da sua filha, Carol Portaluppi, perdeu mais de 100 mil seguidores e cerca de 200 mil denúncias por parte da torcida corinthiana. pic.twitter.com/yHbFLk5gTh — FutebolNews (@realfutebolnews) May 21, 2021

Carol Portaluppi



Você foi a última mulher bonita que me enganou. — Jantadas SCCP (@jantadasccp) May 21, 2021

