Publicado 18/05/2021 17:16

Rio - No programa "Os Donos da Bola" desta terça-feira (18), o apresentador Neto aconselhou Renato Portaluppi a não aceitar a proposta do Corinthians, que procura um novo técnico após a demissão de Vagner Mancini. O nome do ex-técnico do Grêmio ganhou força nos bastidores do Timão nos últimos dias.

“Não estão pensando no clube, mas pensando em Renato como um para-raios. Não vem que você vai se danar, Renato! Vai brigar para não cair com esse time, com essa administração, e sem dinheiro. E você no Grêmio só brigava por título na Copa do Brasil e Libertadores”, disse o apresentador.

Neto ironizou a procura do Corinthians por Renato em meio à crise financeira. “Pelo que sei ele ganhava 800 pau por mês, e vem pro Corinthians que não paga marmita pra jogar com Cauê, com Jô, num time que toma oito gols do Peñarol e do Palmeiras”.

Durante o debate, Neto apresentou e sugeriu outros nomes que se adequam ao cenário financeiro da equipe paulista. “Traz o Guto (hoje no Ceará), traz o Dorival (sem clube), traz o Lisca (do América-MG), com todo respeito ao time em que eles estão trabalhando, exceto o Dorival”.

Outro nome especulado recentemente no CT Joaquim Grava foi o de Sylvinho. Neto também foi contra. “Não tem currículo, não foi campeão em lugar nenhum, mas é amigo do Roberto de Andrade, do Duílio (presidente do Corinthians) e iria aceitar qualquer salario”, concluiu o apresentador.