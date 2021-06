Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 15:16

José Roberto Faker, o Bita, morreu neste sábado, aos 38 anos, em um acidente automobilístico em uma rodovia a 120 km de Corumbá (MS).

Bita, comentarista de futebol e fisioterapeuta no Mato Grosso do Sul, voltava de uma pescaria com um amigo, quando o carro em que estava se colidiu com outro veículo que vinha no sentido contrário. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Além dele, um menino de oito anos, filho do motorista, também morreu.

Publicidade

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi uma batida entre uma caminhonete e um jipe, nas proximidades do local conhecido como Buraco das Piranhas, na BR-262, a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Corumbá.

Bita trabalhava como comentarista de futebol na TV. Há três anos fazia parte da equipe da TV Morena, afiliada da Rede Globo no Mato Grosso do Sul. Ele foi jogador de futsal e comentava partidas da modalidade em competições regionais.