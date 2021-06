Victor Sorrentino no Egito - Reprodução/Instagram

Publicado 06/06/2021 16:49 | Atualizado 06/06/2021 16:51

Rio - O médico e influenciador digital brasileiro Victor Sorrentino , preso por assédio no Egito na última semana, foi solto pelas autoridades locais e chegou ao Brasil neste domingo (6). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do médico à revista Marie Claire.

O caso estava sendo investigado pelo Ministério Público do Egito, e Victor estava detido em um prédio público do governo local, impedido de deixar o país.

O médico foi detido no último domingo (30), em Cairo , depois de publicar um vídeo no qual assedia, em português, uma mulher muçulmana . Na gravação, feita em 24 de maio, ele faz comentários sexistas à uma

"Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? Comprido também fica legal, né?", diz ele no vídeo. Sem entender, a mulher concorda e sorri, enquanto ele e um amigo dão risada. O caso ganhou grande repercussão ao longo da semana, e Victor chegou até a gravar outro vídeo com a mulher, dessa vez explicando a situação para ela e se desculpando.