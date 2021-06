No total, a Polícia Militar apoiou 11 ações da Vigilância Sanitária, Procon e município - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 15:14

O Comitê de Blitze do governo do estado e da prefeitura de São Paulo encerraram uma festa clandestina com 235 pessoas na Mooca, na Zona Leste da capital paulista. Entre os participantes do evento, 68 não utilizavam máscaras de proteção facial. A ação foi realizada pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Especiais de Polícia (Dope), em conjunto com a Vigilância Sanitária do Estado, Procon-SP e órgãos fiscalizadores do município.

Entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo, as equipes autuaram cinco estabelecimentos comerciais na capital, nos bairros da Liberdade, Aclimação, Jardim Paulista, Bela Vista, Consolação e Parque da Mooca.

No total, a Polícia Militar apoiou 11 ações da Vigilância Sanitária, Procon e município. Foram realizadas 994 dispersões e mais de 12 mil veículos foram vistoriados e 14 pessoas foram presas, na Capital.

Além das ações na capital, a força-tarefa também atuou no município de Campos do Jordão. Ao todo, três festas com mais de 200 pessoas foram desmobilizadas e 25 estabelecimentos foram notificados por aglomeração. Todos os estabelecimentos notificados, assim como os responsáveis pelos imóveis e locações envolvidas, serão multados e enquadrados na Lei Municipal 4.033/20, que informa as medidas de combate à pandemia na cidade.