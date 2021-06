Romário - Geraldo Magela/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 05:00 | Atualizado 04/06/2021 09:57

Esta coluna de seis leitores descobriu que o senador Romário não é apenas o terror da OMS (Organização Mundial da Saúde), mas também dos vizinhos do condomínio de luxo onde mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. No local, tem sido cada vez mais comum a vizinhança entrar em atrito com o político por conta do uso de máscara de proteção nas áreas comuns. Os demais condôminos até tentam conversar, pedir com jeitinho para que o ex-jogador siga o protocolo do uso de máscara, mas de nada adianta.



E olha que as tretas por conta da máscara são o menor dos problemas. O senador também vem deixando os vizinhos de cabelo em pé com as constantes festas que realiza em sua casa, aos fins de semana, nas quais promove aglomeração com convidados sem máscaras em plena pandemia de Covid-19. A mais recente delas foi o aniversário da filha caçula dele, Ivy, que completou 16 anos, mas a comemoração foi digna de 15 anos, com direito a bolo de quatro andares, pista de dança e tema da banda internacional Now United.



Em um desses eventos promovidos por Romário, o senador chegou a sair de casa sem máscara para discutir com um dos vizinhos que foi se queixar da situação. O ranço interno pelo político é tanto que muitos moradores chegam a passar por ele olhando torto ou virando a cara. Puxadíssimo!