Patrícia Marx e o trio H2M - Divulgação

Patrícia Marx e o trio H2MDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 05:00

O trio mirim H2M, composto por Henzo Miranda, Maria Eduarda e Maria Laura, se junta agora com um dos nomes mais conhecidos do mercado musical juvenil, Patrícia Marx, integrante do Trem da Alegria. O encontro entre os artistas aconteceu em um estúdio de música, para a regravação do mega hit 'uni duni tê', que será o próximo single dos pequenos cantores.

A carreira de Patricia Marx fora do Trem da Alegria foi uma das mais bem-sucedidas de todos os ex-integrantes. De 1987 a 2018, ela lançou 14 álbuns. Em 1994, Patricia fez muito sucesso com os hits "Espelhos D'Água", trilha de "Malhação", e "Quando Chove", trilha da novela "A Viagem". Recentemente, foi jurada do programa "SuperStar", da Globo. O trabalho musical mais recente de Patricia é o álbum "Nova", lançado em novembro de 2018.