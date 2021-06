Juliano Laham e Raphaela Palumbo - Reprodução Instagram

Juliano Laham e Raphaela Palumbo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 05:00

Juliano Laham tem um novo amor. Recentemente o ator assumiu o namoro com a apresentadora Raphaela Palumbo, do Canal Shoptime. "My love", se limitou a escrever o artista ao compartilhar o registro com a amada. E ao que tudo indica, quem aprova o novo romance de Laham é a ex dele, a atriz Juliana Paiva. Ju até deixou uma singela curtida na publicação de Laham com a foto do casal. Maturidade que chama, né?