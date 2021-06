Thay Magalhães ganha quadro em programa da RedeTV! - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 05:00

No último sábado, a Rede TV estreou o programa 'Talentos', com Adriana Araújo. O programa vai semanalmente e tem uma hora de duração. Para reforçar o time do programa, a rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti, Thay Magalhães, foi convidada para comandar o quadro 'Vem Com a Thay'. No quadro Thay vai mostrar o mundo das celebridades, abordando curiosidades da vida dos famosos.