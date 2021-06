Lucas Viana - Reprodução de Instagram

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 05:00

Após o affair do ex-Fazenda Lucas Viana e da ex-BBB Sarah Andrade se tornar público, o modelo começou a receber muitos ataques e até ameaças de morte. Por conta disso, ele resolveu se afastar das redes sociais e suspendeu temporariamente sua conta no Instagram. Na tarde desta quinta-feira (3), o perfil do rapaz ainda estava fora do ar.

Recentemente Lucas chegou a desabafar sobre os ataques de ódio que vinha recebendo. "Há dias tenho recebido mensagens desse nível pra pior, com ameaças de morte, calúnias e difamações, apenas por viver minha vida. Se reajo, sou infantil e mimado. Mas é impossível essas coisas não mexerem com a nossa saúde mental e não ativarem gatilhos imensos. Quando penso que uma pessoa fraca, se recebesse isso, poderia realmente tentar uma besteira contra a própria vida, me indigno demais", disse o ex-peão.