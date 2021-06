Silvania Maria de Jesus e Luciano Huck - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 07:50

Silvania Maria de Jesus morreu, de 51 anos, é mais uma brasileira que morreu devido às complicações da Covid-19. Silvania ficou conhecida do grande público por encantar milhares pessoas por conta alegria como levava a vida e ao emocionar o apresentador Luciano Huck durante uma participação no quadro 'Lata Velha' do programa Caldeirão do Huck. As informações são do site G1. Silvania deixa três filhos.

Silvania atuava como corretora de imóveis e também era cantora de uma banda chamada "Pink", que levava esse nome porque era a cor predileta dela. Na época que participou do quadro 'Lata Velha', em 2012, a equipe do programa reformou seu Escort XR3 usando a cor rosa em todo o veículo, após ela interpretar Madonna no 'Caldeirão do Huck'.