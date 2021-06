Renato Cardoso pede entrega de doações em cesto no púlpito do Templo de Salamão, da Igreja Universal - Reprodução/Youtube

Por iG

Publicado 06/06/2021 13:39 | Atualizado 06/06/2021 13:54

O bispo da Igreja Universal Renato Cardoso, genro de Edir Macedo, aparece em vídeo publicado em março no YouTube pedindo contribuições dos fiéis para cobrir os custos da igreja. Na ocasião, ele citou que a instituição foi afetada pela diminuição de pessoas nos cultos, causada pelas restrições impostas para conter a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Cardoso, que comanda a Universal no Brasil, chega a pedir a doação do auxílio emergencial recebido pelos fiéis. As informações são da Folha de S. Paulo.

"Vocês preferem o auxílio emergencial ou o auxílio providencial?", questionou ele, estimulando a doação do benefício concedido pelo governo federal. No vídeo, o bispo ainda afirma que não será possível devolver as ofertas, mas promete que elas se multiplicarão assim como na passagem bíblica em que Jesus multiplica pães e peixes.

"Aqui, dentro desse cesto [colocado no centro do púlpito do Templo de Salomão, sede da Universal, em São Paulo] está a sua palavra. A sua palavra não mudou. O que o Senhor fez no passado, faz hoje, e multiplica para todos aqueles que confiarem em ti [sic]. Eu quero ouvir testemunhos, meu Pai, nesta semana ainda, de pessoas que colocaram no cesto o seu pão e peixe, a sua oferta, o seu desafio de fé, e o Senhor multiplicou", disse.

Durante a pregação, Cardoso ainda critica as medidas de restrição impostas pelos governos estaduais para conter a pandemia de Covid-19. Ele também diz que a igreja não recebe ajuda do governo e, por isso, as doações do fiéis são importantes.

Ajuda financeira às igrejas

A Folha lembra que o governo federal promoveu medidas para ajudar financeiramente as entidades religiosas. Na votação do Orçamento, o governo concordou em perdoar dívidas tributárias que totalizaram R$ 1 bilhão.

Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que teria que vetar o benefício, porque poderia sofrer impeachment por desrespeitar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele pediu, porém, que o Congresso derrubasse o veto, o que de fato aconteceu.

A proposta que beneficiou igrejas foi de autoria do deputado David Soares (DEM-SP), filho do pastor RR Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus - uma das devedoras. O dinheiro poderia ter reforçado os caixas da União: após tantos gastos, o arrocho orçamentário foi um dos motivos para a redução do auxílio emergencial este ano.