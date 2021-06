Revelado pelo Corinthians, o atacante Malcom, atualmente no Zenit, da Rússia, será uma das novidades contra a Sérvia - Ricardo Nigueira/CBF

Revelado pelo Corinthians, o atacante Malcom, atualmente no Zenit, da Rússia, será uma das novidades contra a SérviaRicardo Nigueira/CBF

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 20:21

Belgrado - André Jardine decidiu promover três mudanças na seleção olímpica para o amistoso contra Sérvia, nesta terça-feira, às 14h, em Belgrado. O goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino, e os atacantes Antony, do Ajax, e Rodrygo, do Real Madrid, serão sacados para a entrada de Brenno, do Grêmio, Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Malcolm, do Zenit.

No último compromisso antes da convocação definitiva para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o treinador pretende realizar os últimos testes. Após a derrota, de virada, por 2 a 1 para Cabo Verde, o Brasil provou que precisa de conjunto e entrosamento para potencializar a qualidade individual de seus promissores nomes.

"Período importante, fundamental, para gente ter contato com os atletas, esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. É sempre diferente a resposta que o jogador dá na seleção. Temos poucos dias para treinar. Cada treino, cada jogo, vale muito, e eles encaram de uma maneira muito importante. E todos encaram como grande uma grande oportunidade de colocar a dúvida na cabeça do treinador", disse Jardine à 'CBF TV'.



Com isso, a seleção brasileira entrará em campo com a seguinte formação: Brenno, Gabriel Menino, Nino, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Claudinho; Malcom, Gabriel Martinelli e Pedro.