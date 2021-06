Tite admitiu o momento turbulento da CBF, mas manteve a promessa de esclarecer a polêmica sobre a Copa América após o jogo contra o Paraguai - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:00

Porto Alegre - Presente na coletiva de imprensa da seleção brasileira nesta segunda-feira, Tite escolheu o caminho da bola. Bem informado, admitiu a gravidade da denúncia de assédio moral e sexual contra o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, mas evitou se aprofundar no caso. Na linha de tiro de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro após contestar a realização da Copa América no Brasil, que registra de mais de 470 mil mortes na pandemia do novo coronavírus, o treinador evitou o confronto, por ora.

"Técnico de futebol tem que estar alinhado com o futebol", disse Tite.

O afastamento de Rogério Caboclo pelo Comitê de Ética da CBF diminuiu os ruídos de comunicação nos bastidores. A possível demissão de Tite, costurada com o presidente da República, Jair Bolsonaro, perdeu força e fortaleceu a decisão dos jogadores de disputar a Copa América, no Brasil, com estreia marcada para domingo, contra a Venezuela, às 18h, no Mané Garrincha, em Brasília. O foco, no entanto, está confronto com o Paraguai, nesta terça-feira, às 21h30, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa de 2022, no Catar.



"O tempo das manifestações é o nosso tempo, o que nós entendemos ser correto, quando falo nós, é comissão técnica e atletas. Temos orgulho muito grande da conduta que temos, do respeito que temos a esse momento e ao nosso. Quero sim, estar de corpo e alma, fazendo o melhor trabalho possível. Queremos jogar bola e fazer um grande jogo contra o Paraguai", driblou Tite.



Em estado de paz, o treinador, cascudo, tem se esforçado para blindar os comandados em meio ao turbulento momento político na CBF, que culminou com o afastamento provisório do presidente Rogério Caboclo. O prometido manifesto sobre a posição da Seleção, comissão técnica e jogadores, será revelado no pós-jogo contra o Paraguai.



"Estou em paz. Estou em muita paz. Tenho muita paz pelas pessoas que tenho em volta, pelo grupo de pessoas energizando. Às vezes eu perco e alguém me retransmite, família ou amigo. Muito discernimento na conduta do nosso trabalho", disse Tite.