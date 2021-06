Apontado como uma das maiores revelações recentes do Timão, Pedrinho não emplacou pelo Benfica - Benfica/Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 21:38

Lisboa - A passagem de Pedrinho pelo Benfica chegou ao fim nesta segunda-feira com o avanço da negociação de venda do meia-atacante para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 18 milhões de euros, cerca de R$ 110 milhões. O Corinthians tem direito a cerca de R$ 4,6 milhões na transação. A informação foi inicialmente revelada pela 'ESPN'.

Entusiasta do futebol brasileiro, Jorge Jesus, multicampeão sob o comando do Flamengo entre 2019 e 2020, não foi convencido por Pedrinho em quase um ano de trabalho. Fora dos planos, Pedrinho e seu estafe receberam a autorização do clube português para procurar um novo clube. Reduto de brasileiros no Leste Europeu, o Shakhtar abriu as portas para o 11º reforço 'verde-amarelo' do elenco.

Com um contrato de cinco anos assinado, Pedrinho, de 23 anos, terá a chance de recomeçar. O valor do negócio é próximo ao Benfica desembolsou para contratar Pedrinho, no meio do ano passado, cerca de R$ 105 milhões, na cotação da época.

Ao longo da temporada, Pedrinho fez um gol em 31 partidas e não deu assistências. Ele foi titular apenas 11 vezes e teve média de 32 minutos por partida. No Campeonato Português, iniciou apenas em quatro jogos.