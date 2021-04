Pedrinho Moura Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 05:00

A estudante matogrossense Gabriele Souza registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município de Nova Mutum contra o ator Pedrinho Moura, mais conhecido como Pedrinho do Pânico. Ela o acusa de assédio após ter recebido um vídeo íntimo durante uma conversa privada no dia 8 de abril, logo depois dos dois terem começado um bate-papo em uma rede social. Gabriele conta que reclamou do conteúdo impróprio enviado pelo ator, que riu da jovem e ainda perguntou se ela teria gostado das imagens.

Incomodada com o episódio e bastante abalada, Gabriele foi no dia seguinte da confusão à delegacia para fazer uma queixa-crime contra o rapaz. A coluna, que teve acesso ao material anexado no B.O., procurou Pedrinho Moura. "Até o momento, a assessoria e o Pedro não foram notificados ou sabem da procedência dessa acusação", informou a assessora do ator, que trabalhou na atração comandada por Emilio Surita por quatro anos.

O jornalista Luis Felipe de Cacio colaborou com a apuração.