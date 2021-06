O Fluminense venceu o Cuiabá, confirmando sua boa fase - ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 00:00 | Atualizado 08/06/2021 14:17

A vitória do Fluminense jogando em São Januário, sobre o Cuiabá, confirma o bom momento do time na temporada. Mesmo num horário de 11h, com Roger Machado inclusive reclamando, vimos que peças jovens se misturam com as mais antigas e dão conta do recado. Gabriel Teixeira é um nome que vai dar muito o que falar. Além do gol, mostra um papel tático que conquistou o treinador e ele sabe pisar na área. A vitória não foi por acaso e o Flu já soma quatro pontos no Brasileirão da Série A. Na Série B, o Botafogo vem entrando nos trilhos e conquistou uma importante vitória dentro de casa. Chay, reforço do clube, completou uma belíssima jogada para fazer o segundo gol do triunfo sobre o Coritiba, time de Série A. Anima tanto quanto o Vasco está desanimando seus torcedores na Série B. O empate com a Ponte Preta liga de vez o alerta para a competição e o medo da torcida é pensando na possível permanência do Gigante da Colina na competição, algo que não pode acontecer visto a situação financeira da equipe. Nuances do futebol carioca, que vão dando o tom nesse início de temporada.





MAIS QUE UM JOGO

O Brasil enfrenta o Paraguai, às 21h30 (de Brasília) pelas Eliminatórias da Copa e vai ser muito mais do que um jogo para a nossa Seleção. Rogério Caboclo, presidente da CBF, está afastado com as notícias recentes de um assédio dentro da entidade e os próprios jogadores estavam querendo não jogar a Copa América por conta da conduta (exclusivamente esportiva) do mandatário. Até Tite ficou ameaçado e o movimento, que já foi pela sua saída, agora é pela permanência. Que fase...

MAIS DO QUE JUSTO

Gabigol. Último treino da Seleção Brasileira na Granja Comary antes da ida para Porto Alegre. Lucas Figueiredo/CBF - Lucas Figueiredo/CBF

A Copa do Brasil é importante em muitos aspectos, mas o financeiro vem pesando nos últimos anos. Não à toa o Flamengo está montando uma logística para Gabigol (foto), Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Pedro e Gerson para a partida de quinta-feira, contra o Coritiba, pela terceira fase. É mais do que justo para uma equipe que perdeu metade dos seus titulares e pode usufruir dessa opção. Acerto da diretoria.

JOGANDO MUITO

De tantos destaques do Fluminense na temporada, ninguém imaginou que Yago Felipe seria um dos melhores jogadores do Tricolor em 2021. Gols, assistências e uma qualidade imensa para ajudar defensivamente e ofensivamente na equipe de Roger Machado. Versátil e vivendo um momento absurdo no futebol brasileiro. Grande fase!