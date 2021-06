Gabigol não balançou a rede contra o Equador, mas mostrou sintonia com Neymar e Richarlison e pode ser mantido contra o Paraguai - Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 21:56

Porto Alegre - Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa de 2022, no Catar, Tite não desfez a curiosidade do torcedor e não revelou qual Gabriel iniciará o confronto com o Paraguai, nesta terça-feira, às 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção. Em ótima fase no Flamengo, Gabigo iniciou um jogo pela Seleção após cinco anos e, embora não tenha balançado a rede na vitória sobre o Equador, deixou uma boa impressão, assim como Gabriel Jesus, que entrou bem no segundo tempo, explorando sua força e velocidade para criar.

"Gabriel Barbosa dá uma flutuação e infiltração de espaço para finalização. Jesus produziu muito pelo lado, foi um dos destaques nossos na Copa América. Também ataca o espaço, muita força", despistou Tite.

À espera de uma forte marcação em Assunção, Tite não antecipou a escalação, mas revelou que sua decisão será estratégica. Com Douglas Luiz à disposição, após a suspensão cumprida na sexta-feira, o treinador ganhou mais uma opção no meio de campo, mas não satisfez os jornalistas sobre as dúvidas no ataque. Para confundir ainda mais brasileiros e paraguaios, não descartou a possibilidade de Roberto Firmino começar o jogo.

"Richarlison também dá isso. O Firmino é um 9 que exerce o papel de 10. Esses jogadores vão te dando essas possibilidades de utilização dentro de uma determinada forma. Temos um plano A e plano B, que os atletas já têm bastante dominado", disse Tite.