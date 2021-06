Chumbo Reprodução/Globo

Publicado 02/06/2021 08:21 | Atualizado 02/06/2021 09:04

Rio - Lucas Chumbo, ex-participante do "BBB 20", foi o eliminado de "No Limite" de terça-feira. Ele resolveu desistir da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil após ter problemas gástricos. A autoeliminação - do programa que encerrou as gravações recentemente - foi uma reviravolta no jogo e comoveu os internautas, que, em maioria, acreditavam que o atleta tinha potencial para ir mais longe.

"O que a gente está vivendo está me deixando cada vez mais frágil. Pensando em mim e na minha saúde eu quero pedir para sair. Nunca tinha desistido de nada na minha vida, mas hoje, quando a gente for para lá para o Portal, podem votar em mim e falando que é pela minha saúde”, pediu o surfista aos companheiros.

Após receber auxílio médico e decidido a deixar o reality, Lucas Chumbo fez questão de passar pelo portal, onde foi o mais votado pela tribo. Ele foi o segundo eliminado da tribo Carcará, logo após Ariadna Arantes. Antes dos dois, Mahmoud Baydoun e Angélica Ramos, da tribo Calango, foram eliminados de "No Limite".

Ao deixar o reality, ele desabafou sobre o que aconteceu. “Família, minha energia está toda com vocês. Quando aceitei esse convite era a realização de um sonho, de estar vivendo No Limite mesmo e buscando vitórias. Todo momento que estive aqui foi muito intenso e gratificante para mim. Além de um autoconhecimento gigante que estou levando para a minha vida, foi uma experiência que eu não trocaria por nada”, garantiu.

Em plataformas como o Twitter, fãs do programa comentaram. "Não acredito que ele saiu", disse um. "Achei que ele fosse ganhar", disse outro.

eu não acredito que o chumbo saiu do no limite, amava — Pedro (@moreirappedro) June 2, 2021

o chumbo saiu do no limite, jurava que ia ganhar — as visões da wanda (@duavision) June 2, 2021

