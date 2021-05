José Luiz Datena no ’Brasil Urgente’ Reprodução/Band

Por iG

Publicado 04/05/2021 10:13

São Paulo - José Luiz Datena, apresentador do "Brasil Urgente", perdeu a paciência nesta segunda-feira. Logo no início do programa, o jornalista resolveu mandar uma indireta para alguém, sem especificar o nome.

fotogaleria

Publicidade

"Antes de começar qualquer conversa, eu queria mandar um recado para quem possa interessar. Eu adoro uma briga. Briga pra mim é zona de conforto, principalmente se for brigando pelo povo. Eu vou pro pau e não tenho medo de ninguém. Pronto e acabou! Já entenderam bem o recado, não? Sirva pra quem servir. Eu adoro uma briga e tem outra coisa: Ninguém cala minha boca não. Não adianta porque eu não calo minha boca mesmo", bradou Datena.

Mesmo não citando nomes, não é de hoje que o apresentador do "Brasil Urgente" alfineta ou bate de frente com grandes personalidades políticas, como João Doria (PSDB-SP), Jair Bolsonaro (sem partido), Paulo Guedes (ministro da Economia), entre outros.

Publicidade

Assista ao vídeo (a partir de 33m45s):