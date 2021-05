Datena se estressa, ao vivo, no "Brasil Urgente" Reprodução/Band

Por iG

Publicado 26/05/2021 21:11 | Atualizado 26/05/2021 21:12

Um vídeo de Papa Francisco dizendo que o Brasil não tem salvação pois, por aqui, há pouca oração e muita cachaça viralizou nesta quarta-feira. Apesar do religioso ter dito isso em tom de brincadeira, Datena não gostou e retrucou durante a apresentação do "Cidade Alerta".



"Respondendo também ao Santo Padre, com todo respeito: Aí no Vaticano é muita oração e muito ladrão porque o que roubaram naquele banco do Vaticano não está no Gibi. Se nós tomamos muita cachaça e pouca oração, aí vocês rezam demais e roubam demais. Ele falou brincando, mas eu não estou brincando com negócio do ladrão", disse Datena, irritado.



"Não pega bem. Não dá pra brincar com religião, ainda mais o Papa. O cara é o papa, mas não é Deus. Não pega legal esse tipo de brincadeira. Os caras já tratam tão mal os brasileiros. O senhor podia se desculpar com povo brasileiro, acho que ficaria melhor. Eu, como católico brasileiro, me sinto ofendido com essa brincadeira. Ele podia se conter com esse tipo de brincadeira, eu não acho legal", concluiu Datena.



"Não tem impeachment de papa? Jamais esperava isso do Papa porque essa brincadeira boba, num momento tão difícil que o mundo está passando, chamar brasileiros de cachaceiro, que não tem salvação", disse depois, ainda remoendo a frase de Papa Francisco.