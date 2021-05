José Luiz Datena no Brasil Urgente Reprodução/Band

Por iG

Publicado 07/05/2021 09:23 | Atualizado 07/05/2021 13:51

São Paulo - José Luiz Datena se irritou com uma falha da produção do "Brasil Urgente", nesta quinta-feira, e acabou puxando a orelha dos funcionários ao vivo. Na escalada do noticiário, o apresentador quase errou o nome de uma cidade por conta de uma escrita equivocada no teleprompter. Ele logo reparou o erro e não ficou em silêncio.

"Escreveram 'sorrisos' aqui. Quem é que escreveu isso aqui? Quem trocou 'sorrisos' por 'saudades'? Tem que avisar que o nome da cidade é 'saudades', não 'sorrisos'. Tão querendo me derrubar? Deve ser a gente da Record que está trabalhando aqui. Não é possível! Deve ser alguém da Record ou da Globo. Mudar o nome da cidade de 'saudades' pra 'sorrisos'. Sorrisos não tem nada lá, mataram crianças, as pessoas estão tristes pra caramba", afirmou Datena.

"Tão querendo me sacanear. Cátia, alguém, algum dia, já estragou sua comida? Colocou sal demais? Nós temos que ficar de olho aqui", continuou o apresentador da Band, que conversou com Cátia Fonseca logo em seguida.

