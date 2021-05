José Luiz Datena no Brasil Urgente Reprodução/Band

Por iG

Publicado 21/05/2021 21:04 | Atualizado 21/05/2021 21:06

Aos 64 anos, Luiz Datena revelou, nesta sexta-feira, que recebe R$ 4.200 de aposentadoria. Durante a apresentação do "Brasil Urgente", da Band, o apresentador se revoltou com a realidade dos aposentador brasileiros ao assistir a uma matéria sobre um senhor que não conseguia sobreviver com o valor que recebe do governo.

"O aposentado está ferrado. Não está não? É só no nosso do aposentado porque eu também sou. Tem caras que ganham uma miséria... Tinha que divulgar aquelas aposentadorias milionárias de R$ 100 mil, R$ 150 mil. Eu ganho R$ 4.200, uma coisa assim de aposentadoria", disse Datena.



"Trabalhei a vida inteira, desde molequinho, pra ajudar a família. Precisava trabalhar quando era jovem, bem menino, senão não completava o dinheiro da família. Meu pai era barbeiro e minha mãe costurava bola e fazia bala de coco, que aliás eu odeio bala de coco porque eu a ajudava fazer e comia a metade da produção", completou.