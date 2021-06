Botafogo treinará no Saferj durante a Copa América - Divulgação/Saferj

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 12:04

Rio - O Botafogo está com um novo lar até o fim da Copa América. O clube fechou parceria com o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj) para que o elenco treine no CT do sindicato enquanto o Estádio Nilton Santos estiver cedido à Conmebol para a realização da Copa América.

Como estará sem sua casa, o Alvinegro também precisará mudar seu local coo mandante, por isso, a diretoria do Botafogo optou por realizar a próxima partida, contra o Remo, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A informação é do portal "Fogo Na Rede".

Localizado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, o Saferj tem 25 mil m², dois campos oficiais, quatro vestiários, hotel, academia, departamento de fisioterapia, auditório e restaurante. O CT funciona para jogadores sem contrato ligados à Federação e que buscam manter a forma física.

Em meio à crise financeira do clube, o Botafogo treinará com essa estrutura toda custeada pela Conmebol. As despesas com aluguel de estádio também serão pagas pela entidade.