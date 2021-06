Técnico Tite no treino da Seleção no CT do Internacional, em Porto Alegre - Lucas Figueiredo/CBF

Técnico Tite no treino da Seleção no CT do Internacional, em Porto AlegreLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 13:29

No último treino antes do jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o técnico Tite indicou que fará mudanças na equipe titular. Gabriel Jesus deve entrar no lugar de Gabigol, enquanto existe a possibilidade de Everton Ribeiro substituir Fred.

Antes de a atividade ser fechada no CT do Internacional, em Porto Alegre, e a CBF TV parar de transmitir, pôde-se ver Tite separar o grupo em duas equipes. Os atacantes titulares Neymar e Richarlison tiveram a companhia de Gabriel Jesus na atividade, enquanto Gabigol trabalhou com Vinicius Jr e Everton Cebolinha.

Publicidade

O treinador dividiu os titulares nas duas equipes, para que os atacantes enfrentassem os defensores e o meio de campo principais. Ao lado de Casemiro e Lucas Paquetá, Everton Ribeiro foi testado, assim como Roberto Firmino. Essa é a dúvida para o jogo desta terça-feira, às 21h30 em Assunção, contra o Paraguai.

Além dos dois, Fred, que foi titular contra o Equador e treinou no domingo com a equipe principal, disputa a última vaga. Já Rodrigo Caio não treinou no campo.



Publicidade

O Brasil deve ir a campo com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred (Everton Ribeiro ou Roberto Firmino) e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison.