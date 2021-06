Felipe Neto - Reprodução - Instagram

Felipe Neto Reprodução - Instagram

Por IG - Esporte

Publicado 08/06/2021 15:05

No último domingo (06), o youtuber Logan Paul enfrentou o pugilista Floyd Mayweather. Porém, Felipe Neto, famoso por polêmicas e opiniões adversas, alfinetou e minimizou o confronto, que terminou empatado.



A discórdia começou após um comentário feito por Logan Paul, onde ele escreveu em suas redes sociais o fato da luta ter sido significativa para sua imagem e carreira. Felipe Neto, portanto, incomodou-se e rebateu em seu Twitter.

Publicidade

"Logan Paul twittou que é a maior pessoa do entretenimento no mundo (ou está virando).O cara acha que é maior que Oprah, Tom Cruise, Harry Styles, Lady Gaga, Justin Bieber. Esse maluco é lunático", provocou.

Seus seguidores incomodaram-se com a postagem dizendo que ele "estaria se doendo". O youtuber brasileiro, por sua vez, manifestou-se novamente defendendo seu ponto de vista. "Eu não acho que sou mais relevante que o Logan Paul no entretenimento. Ele move multidões e milhões de dólares nos eventos de luta. Só quis mostrar que o cara, na sua principal função de entretenimento, não supera nem um reles youtuber brasileiro, mas se acha maior que a Oprah", rebateu.

Felipe Neto tem cerca de 42 milhões de inscritos em seu canal, enquanto Logan Paul tem cerca de 23 milhões. Porém, o brasileiro incomodou-se mais ainda com a luta, minimizando o confronto e criticando Logan por "ter saído como um herói".

Publicidade

"Mayweather foi lá, nem suou, não deu um golpe visando knockout, deu uma surrinha no Logan Paul e levou 100 milhões de dólares para casa. Logan sai como se fosse um herói por “sobreviver” 8 rounds e o entretenimento continua", opinou.

O evento pay-per-view, que foi transmitido no Showtime Sunday a partir do Hard Rock Stadium, em Miami, foi considerado um empate. O multicampeão de boxe - que se aposentou dos ringues invicto com 50 vitórias dominou a luta inteira, mas, devido às regras de exibição previstas para a disputa, não houve vencedor declarado após os oito assaltos disputados.