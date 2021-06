Brazil's coach Tite is pictured before the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 against Ecuador at the Jose Pinheiro Borda stadium, better known as Beira-Rio, in Porto Alegre, Brazil, on June 4, 2021. (Photo by SILVIO AVILA / AFP) - AFP

Por Lance

Publicado 08/06/2021 13:42

Rio - Tite, técnico da Seleção Brasileira, sonha com a conquista de uma Copa do Mundo. Em entrevista ao "The Coaches Voice", o comandante da amarelinha afirmou que teria se aposentado caso tivesse vencido o torneio na Rússia, em 2018.



"Tinha muita vontade de vencer o Mundial em 2018. Se tivesse conquistado, eu teria me aposentado. Não haveria mais o que ganhar. Quando disse isso para a minha esposa, ela respondeu: "Então ainda falta trabalho para 2022. É possivel", conta o treinador.



Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar, o Brasil está invicto com cinco vitórias em cinco partidas. Nesta terça-feira, a equipe de Tite entra em campo para encarar o Paraguai em Assunção e se aproximar do próximo Mundial.



Apesar do bom momento dentro das quatro linhas, o comandante e seus jogadores passaram por momentos conturbados na última semana. O grupo ficou insatisfeito com a decisão de Rogério Caboclo trazer a Copa América para o Brasil sem nenhum aviso prévio ao elenco. O presidente afastado também cogitou a demissão do treinador por desavenças políticas.