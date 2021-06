Ramon vai para o segundo clube desde que saiu do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Ramon vai para o segundo clube desde que saiu do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 13:34

Ramon Menezes é o novo técnico do Vitória. Ele foi anunciado minutos depois de o clube baiano comunicar a demissão de Rodrigo Chagas. Desde que deixou o Vasco, em 2020, o profissional só comandou o CRB e ainda não havia assumido clube nesta temporada.

Ex-jogador do Vitória, Ramon foi campeão da Copa do Nordeste de 2010 e conquistou cinco estaduais em duas passagens: a primeira em 1994 e 1995 e a segunda de 2008 a 2010.



O treinador já comandará o Vitória na partida de quinta-feira contra o Internacional, pela Copa do Brasil, no Beira-Rio. Ele terá a missão de conseguir uma virada no confronto, após derrota dos baianos na ida por 1 a 0, e principalmente recuperar a equipe na Série B, após uma derrota e um empate.