Publicado 22/04/2021 09:00

Rio - O Botafogo avançou na tentativa de contratar o atacante Anselmo Ramon, que defende a Chapecoense, para a disputa da Série B. Em entrevista ao portal "Fogo Online", o empresário do jogador, Otávio Rigoni, afirmou que entre o Glorioso e Anselmo está praticamente tudo acertado.

"As condições de contrato entre jogador e Botafogo estão praticamente fechadas e esperamos só que os clubes se resolvam. O Botafogo está tentando chegar a um acordo com a Chapecoense", afirmou.



Após a saída de Matheus Babi para o Athletico-PR, a contratação de um atacante se tornou prioridade absoluta no Botafogo. Anselmo Ramon tem contrato com a Chapecoense e multa rescisória de cerca de R$ 1 milhão, porém tem valores a receber do clube catarinense.

O Botafogo poderá acertar um contrato de dois anos com o jogador, que já defendeu o Cruzeiro. Anselmo Ramon pode ser o centroavante para dar mais peso e experiência ao clube, que conta apenas com os jovens Rafael Navarro e Matheus Nascimento.