Por Venê Casagrande

Publicado 22/01/2021 09:17

Rio - O lateral-esquerdo Ramon será chamado por Rogério Ceni para se juntar à delegação do Flamengo em Brasília. O jovem, de 19 anos, será acionado porque Renê levou amarelo contra o Palmeiras e não pode ser relacionado para pegar o Athletico-PR.

Ao todo na temporada, o jogador entrou em campo em nove oportunidades com a camisa do Flamengo e não marcou nenhuma vez. Ele fez parte da equipe que conquistou o título do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2019.



Com a vitória sobre o Palmeiras, em Brasília, o Flamengo chegou aos 55 pontos e está a quatro do líder Internacional. Neste domingo, o Rubro-Negro encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 16 horas.