Por O Dia

Publicado 08/06/2021 13:02

Rio - A apresentadora Mariana Spinelli protagonizou uma cena curiosa durante o "Sportscenter" desta terça-feira, na ESPN Brasil. Logo no início do programa, a jornalista teve problemas com conexão e a imagem ficou travada com seus olhos fechados, como se ela estivesse dormindo.

"O que aconteceu? Acorda, acorda, Mari! Cadê você? Está dormindo, filha? Você estava com o olho fechado aqui, Mari!", brincou Bruno Vicari, que dividia a apresentação da atração com a colega.