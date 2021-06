Adriano Imperador - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 11:22 | Atualizado 08/06/2021 12:30

Rio - Adriano Imperador animou seus seguidores no Instagram na noite da última segunda-feira. Sem entrar em detalhes, o ídolo do Flamengo, de 39 anos, afirmou ter recebido uma proposta e disse que está pensando em aceitá-la.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriano imperador (@adrianoimperador)

"Recebi uma proposta e eu estou aqui só pensando em assinar… vai ser bom pra mim, pra vocês, pra leoa, pro futebol... Nem cavalo aguenta kkkkkkkk", escreveu os ex-jogador.

Diante do mistério feito por Adriano, alguns torcedores começaram a brincar com a situação e até sugeriram possíveis cargos para o ex-atacante no meio do futebol.

"Didico quer matar a gente de curiosidade kkk nem cavalo aguenta esse suspense", disse um seguidor. "Novo presidente da CBF", escreveu outro.